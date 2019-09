La mode ougandaise se réinvente

Des collections d‘été aux maillots de bain en passant par des vêtements décontractés, la mode ougandaise ne manque pas d’imagination.

À l’occasion de la Fashion Week de Kampala, plusieurs designers locaux et régionaux sont montés au créneau pour exposer les dernières tendances de la mode ougandaise mêlée à la dynamique internationale.

“Nous avons eu de la chance que beaucoup de designers qui ont présenté leurs produits aient eu d’excellentes initiatives de marketing, mis en réseau avec des gens qui ont exposé ou fait grandir leurs marques. C’est donc un peu comme un espace collaboratif qui soutient le développement dont vous avez besoin”, se félicite Gloria Wavamunno, designer et fondatrice du Kampala Fashion Week.

Le but de l‘événement est de promouvoir la mode ougandaise à l‘échelle mondiale et d’inciter les jeunes à l’entrepreneuriat et à la créativité dans le secteur de la mode.

“J’ai l’impression que chaque ville, chaque pays a sa propre ambiance. Mais je pense que ce qui se passe actuellement à Kampala, c’est que les gens prennent un peu de risques. La mode ougandaise a toujours été un peu conservatrice et j’ai l’impression que maintenant les gens jouent un peu plus et je pense que c’est en fait le résultat de cette sorte de mode qui donne l’inspiration aux gens pour faire les choses un peu différemment”, explique Melinda Wavamunno, co-organisatrice du Kampala Fashion Week.

La scène de la mode ougandaise a fait des progrès significatifs ces dernières années. Certains artistes et designers ont été invités à collaborer sur des projets avec des designers et des créateurs de marques internationales.

“On entend parler de Fashion Week comme à Londres, à New York, à Paris, et quand l‘événement se produit ici c’est juste formidable. Parce qu’ils l’ont fait vous voyez. Vous ne vous y attendentez pas mais voilà c’est fait”, explique Delovie Kwagala, photographe.

Pour soutenir davantage l’industrie locale, la communauté des designers de l’Afrique de l’Est, a créé un bloc régional composé de l’Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi, pour faire du mois de septembre le “Mois de la mode est-africaine”.