La société de paris sportifs SportPesa met fin à ses activités au Kenya

*La principale société de paris sportifs au Kenya, SportPesa, a annoncé samedi qu’elle cessait ses opérations dans le pays, en dénonçant le cadre fiscal et les règlementations imposées par le gouvernement comme un frein à ses activités. *

Cette annonce a été provoquée par la décision du ministère des Finances d’inclure dans le budget approuvé en juin par le Parlement une taxe de 20 % sur chaque mise. Cette taxe s’ajoute à celles de 30 % sur les sociétés et de 20 % sur les revenus tirés des paris sportifs.

“SportPesa est déçu par la décision du corps législatif kényan d’imposer une taxe de 20 % sur toutes les mises. Cette taxe est basée sur une mécompréhension fondamentale par le ministère des Finances (…) de la manière dont sont générés les revenus dans l’industrie des paris”, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

“Tant qu’un système d’imposition adéquat et qu’un environnement non hostile en terme de régulations ne sera pas revenu, la marque SportPesa cessera ses opérations au Kenya”, a ajouté SportPesa, connu entre autres pour être le sponsor maillot de l‘équipe anglaise de football d’Everton.

La nouvelle taxe aura de “sévères conséquences” pour les sociétés de paris sportifs et “en fin de compte conduira à une baisse des revenus fiscaux du gouvernement jusqu‘à un niveau proche de zéro et mettra un terme à tous les investissements dans le sport au Kenya”, estime encore SportPesa, un des plus gros parraineurs du football kényan.

Cette décision intervient au lendemain de l’annonce par Betin, la deuxième société de paris sportifs au Kenya, qu’elle allait se séparer de l’ensemble de son personnel, en raison de résultats financiers décevants.

Craintes d’addiction

Betin a envoyé un avis de licenciement à son personnel, qui prendra effet au 31 octobre. “La direction a eu plusieurs longues réunions avec les entités gouvernementales concernées au sujet du renouvellement de licence de la compagnie, sans beaucoup de succès”, a justifié la société.

SportPesa et Betin figuraient parmi les 27 sociétés de jeux d’argent actives au Kenya dont le gouvernement avait refusé en juillet de renouveler la licence, en raison d’un désaccord sur le montant des taxes qu’elles devaient payer.

Le gouvernement avait ordonné la suspension des systèmes de transfert d’argent par téléphone grâce auxquels elles fonctionnent, ce qui avait sévèrement affecté les opérations et la profitabilité de ces sociétés.

Évoquant des potentiels problèmes d’addiction, les autorités kényanes tentent d’endiguer la progression des paris sportifs, devenus extrêmement populaires en Afrique de l’Est ces dernières années – surtout auprès des jeunes – portés notamment par la télévision satellite et les smartphones.

Le gouvernement avait déjà augmenté en 2018 les taxes sur les revenus des sociétés du secteur, puis annoncé début mai des restrictions pour la promotion de cette industrie, dont l’interdiction de publicités sur les réseaux sociaux et l’obligation de mentionner dans les publicités les risques des paris.

