L'Éthiopie, destination prioritaire des IDE

L‘Éthiopie est en tête du reste de la sous-région en tant que principal bénéficiaire des investissements directs étrangers (IDE) en 2019. Un nouveau rapport du cabinet de conseils financier EY, indique que la nation la plus peuplée d’Afrique de l’Est, a attiré des IDE d’une valeur de 7 milliards de dollars. Le Kenya et la Tanzanie suivent de près avec respectivement 2 et 1 milliards de dollars. Toutefois, le rapport ne fournit pas de chiffres pour l’Ouganda et le Rwanda voisin.

La musique est une affaire sérieuse et vous le savez maintenant probablement. Mais que faites-vous quand votre métier ne vous rapporte presque rien ? Ici, en République du Congo, les artistes en herbe ont eu recours à ce que l’on appelle des “escrocs” pour maintenir leur musique en vie. La question est de savoir si cela ne va pas nuire à la qualité de la musique produite. Reportage de Cedric Sehossolo pour en savoir un peu plus sur ce phénomène.