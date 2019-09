Pour Jose Mourinho, la légende camerounaise du football, Samuel Eto’o aurait remporté ne fût-ce qu’un Ballon d’or durant son « impressionnante carrière ».

Il y a quelques semaines, Samuel Eto’o annonçait via les réseaux sociaux, la fin de sa carrière footballistique. « The end. Vers un nouveau défi. Merci à vous tous, big love, adréline », avait écrit l’ancien capitaine des Lions indomptables sur un post Instagram.

Mais que retenir de cette carrière ? Si Eto’o n’a pas encore requis quelque nègre pour retracer son histoire, l’humanité est loin d’oublier ses nombreux titres collectifs gagnés avec son équipe nationale, les Lions Indomptables du Cameroun.

C’est le cas de la médaille d’or aux Jeux Olympiques de 2000 et de la victoire aux CAN 2000 et 2002. Avec le FC Barcelone, il a remporté deux fois la ligue des champions (2005 et 2009). Il a remporté le même titre avec Inter de Milan en 2010 sous la férule de Jose Mourinho.

Quant aux trophées individuels, Eto’o a été sacré Joueur africain de l’année en 2003, 2004, 2005 et 2010.

Vu ce parcours, Mourihno estime qu’Eto’o aurait mérité ne fût-ce qu’une seule fois, le Ballon d’or. Et partant devenir le deuxième Africain à remporter la prestigieuse distinction après le Libérien George Weah en 1995.

Même sort pour Sadio Mané et d’autres Africains ?

« Il a disputé trois finales de la ligue des champions, il en a remporté deux victoires à Barcelone et il a inscrit des buts dans les deux finales. Il a également remporté une ligue de champions à l’Inter et remporté de nombreux titres de ligue », se souvient l’ancien coach de Chelsea, Real Madrid, Inter de Milan et Manchester United.

Du coup, le Portugais dit ne pas « comprendre comment Samuel Eto’o n’a jamais remporté le Ballon d’Or avec son impressionnante carrière ».

De la même manière que des observateurs dont des consultants et journalistes de Canal+ sports parmi lesquels Samuel Lobé et Charles Mbuya se demandent pourquoi Sadio Mane et Mohamed Salah ne figurent pas dans la liste des nominés du Ballon d’or 2019.

Avec Liverpool, le Sénégalais Mané par exemple a remporté cette année la ligue des champions, la supercoupe d’Europe et a décroché le titre de vice-champion d’Afrique lors de la dernière CAN. Avec 22 réalisations, il a été co-meilleur buteur avec d’autres joueurs dont son coéquipier Salah de la Premier league, un des grands championnats au monde.