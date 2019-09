Ghana : Stephen Appiah veut diriger la fédération nationale de football

L’ancien milieu de terrain et capitaine de l‘équipe nationale veut désormais diriger la Fédération du Ghana de football (GFA). Pour Stephen Appiah, il est temps que les anciennes gloires expérimentent leurs connaissances.

D’après le calendrier du comité de normalisation mis en place suite à des révélations des scandales de corruption par un journaliste d’investigation, une élection devrait être organisée le 25 octobre prochain au sein de la Fédération du Ghana de football (GFA).

Une élection qui s’annonce très disputée entre des candidats de gros calibre dont Wilfred Osei Kweku, alias Palmer, ancien membre du comité exécutif de la GFA, et le président du Dreams FC, Kurt Okraku. Sans oublier Stephen Appiah.

« Loin de me vanter, je réponds à tous les critères requis pour être élu président de la GFA. Certes, il faut de l’expérience. Mais j’apprends chaque jour. Et je me sers des erreurs du passé pour que cela ne se répète pas dans ce pays », a déclaré M. Appiah.

Âgé de 38 ans, le natif d’Achimota au sud-est du Ghana a été milieu de terrain de nombreux clubs dont Hearts of Oak Sporting Club du Ghana (1995-1997) et Juventus de Turin d’Italie (2003-2005). Il a occupé le même poste au sein de l‘équipe nationale de football les Black stars dont il était (1996-2010).