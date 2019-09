Le Nigeria et le Botswana interpellent leurs ressortissants sur les voyages en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud devenue une destination dangereuse pour certains pays qui ont interpellé leurs ressortissants sur les déplacements à risque dans le pays, en proie à des attaques xénophobes.

Le Botswana se range du côté des pays qui ont mis en garde leurs citoyens contre les déplacements en Afrique du Sud. Dans un post Facebook, le gouvernement du Botswana a déclaré que ses citoyens devaient « faire preuve d’une extrême prudence » et « rester vigilants en tout temps », à la lumière des récents développements en Afrique du Sud.

Peu avant le Botswana, c’est le Nigeria qui avait émis les mêmes réserves enjoignant ses citoyens d‘éviter de se rendre dans des zones à haut risque et instables en Afrique du Sud jusqu‘à ce que la situation soit maîtrisée. Mardi, le gouvernement nigérian a fermement manifesté sa désapprobation face aux attaques qu’il dit être particulièrement dirigées contre ses ressortissants.

En guise de protestation, le géant de l’Afrique de l’Ouest a décidé de boycotter le Forum économique mondial Afrique qui se tient actuellement au Cap, en Afrique du Sud.

Yes sir, Nigerian government has boycotted the World Economic Forum holding in Cape Town, South Africa, but some individuals from Nigeria including a former Minister are attending on their own. https://t.co/txMvLee3L3