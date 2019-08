Sauver la population de grues en voie de disparition en afrique du sud

L’oiseau national d’Afrique du Sud, la Grue bleue, figure depuis de nombreuses années sur la liste des espèces en danger, mais un récent sondage aérien a montré qu’un effort de conservation de plusieurs décennies permettait de ramener l’oiseau au bord de l’extinction.

L’Afrique du Sud héberge les trois espèces de grues les plus menacées d’Afrique australe. Parmi ces dernières, la grue caronculée, est celle qui figure en tête de ces espèces d’oiseaux les plus menacées du continent, et la grue couronnée, qui est espèce la plus déclinante au monde.

Chaque année, des défenseurs de l’environnement sud-africains volent selon des transepts dans la province côtière du KwaZulu-Natal afin de déterminer le rendement des oiseaux.

“Nous couvrons plus de 25 000 kilomètres carrés en 5 jours et nous déterminons donc la taille minimale de la population de nos trois espèces de grues : les grues caronculées, les grues à couronne grise et l’oiseau national de l’Afrique du Sud, la grue bleue.” Explique Tanya Smith, responsable régionale du programme de conservation des grues en Afrique.

L’enquête qui est l’une des plus longues de ce type au monde permet de capturer les mouvements de grues en temps réel, à l’aide d’un logiciel informatique spécialisé et des coordonnées GPS. Les 13 dénombrements précédents montraient des tendances à la hausse pour les trois espèces.

“Notre population de grues à couronne grise est la seule population croissante en Afrique et nous en sommes certains à cause du relevé aérien.” Ajoute la responsable.

Les efforts de conservation incluent la sauvegarde de l’habitat naturel de la grue et l‘éducation des communautés et des propriétaires fonciers sur leur importance.

Les œufs des Grues Caronculées sont récoltés dans la nature et les poussins sont élevés par des parents humains en vue de leur libération ultérieure.

Les premiers oiseaux élevés à être relâchés sont la femelle Isabelo, qui s’est bien adaptée, et le mâle Umfula. Kim Scholtz est avocate à la KZN Crane Foundation.

“Il a tendance à être un peu plus anti-social. Alors, nous essayons maintenant d’analyser les données du côté élevage, pour voir si peut-être quelque chose de l‘élevage a réellement empêché son comportement de socialiser avec d’autres oiseaux.”

La population de grues d’Afrique du Sud augmente peut-être lentement, mais leur habitat diminue dans le monde entier.

On estime que l’Afrique ne compte plus que 7 000 grues caronculées, 35 000 grues à couronne grise et 25 000 grues bleues dans la nature – il reste donc encore beaucoup à faire pour que l’oiseau national d’Afrique du Sud ne devienne pas un lointain souvenir.

AFP