Égypte : le palais de la discorde

Construit entre 1907 et 1911, le palais du Baron du Caire fait peau neuve, mais semble ne pas être du goût des Cairotes.

Alors que les travaux de rénovation sont encore en cours d’achèvement, le Palais a fait l’objet de plusieurs critiques en ligne, les Egyptiens se sont moqués de l’aspect jugé bâclé de ce palais historique dont l’ossature a été conçue par le baron belge Edouard Empain.

Les autorités ont procédé à un retour de manivelle en défendant les travaux de restauration .

“Le palais était sur le point de s’effondrer, le sous-sol était à peine soutenu pour ne pas tomber : les critiques ont eu lieu deux mois avant la fin des travaux car nous sommes si près de terminer les restaurations”, explique Khalid El-Enany, ministre égyptien des Antiquités.

“Comme le palais a été delaissé pendant longtemps, le verre des portes et des fenêtres a été brisé, ce qui a permis aux oiseaux d’entrer et de construire leurs nids, en plus des adorateurs des sciences ocultes qui entrent dans le palais et ont laissé leurs signes sur le mur comme ceci… tout ceci les appartient”, soutient Basma Sliem, inspectrice des antiquités.

Plus de 6,1 millions de dollars

La rénovation du palais a coûté une fortune, mais le jeu en valait bien la chandelle. “Les travaux de restauration coûtent plus de 6,1 millions de dollars : nous ne sommes pas sûrs de la faisabilité économique (de la restauration) mais nous le faisons pour préserver les antiquités égyptiennes”, déclare Khalid El-Enany.

Le palais du Baron, encore appelée « Villa hindoue », faisait l’objet d’un projet commun de restauration en 2012, entre le Gouvernement Egyptien et les autorités Belges, dans le but d’y installer un centre culturel international.D’apres un communiqué du ministère, les travaux sont à ce jour supervisés par l’Autorité d’ingénierie des forces armées.

Selon le Général Samir, le palais serait ouvert au public “au début de l’année prochaine”.