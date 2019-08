Tuberculose : les promesses d'un nouveau traitement

C’est un nouveau traitement antituberculeux très promoteur, testé en Afrique du sud.

Sur un total de 109 patients, 90 %ont été totalement guéris, en six mois de traitement et six mois de suivi thérapeutique.

La préparation nécessite la prise de cinq comprimés associant trois médicaments par jour, pendant six mois. Cela tranche avec les 30 à 40 gélules quotidiennes destinées aux patients, pendant une durée beaucoup plus longue.

Ce traitement , développé par la TB Alliance, une organisation dédiée à la recherche de traitements plus efficaces contre la tuberculose et basée à New York, a reçu l’autorisation de la FDA, l’agence sanitaire fédérale américaine.

Les patients se disent ravis.

Maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, avec souvent les formes multirésistantes, la tuberculose a tué en 2017 1,6 million de personnes . dont 75.000 victimes pour la seule Afrique du Sud, précise l’AFP.