Afrique du Sud : enquête contre Johnson & Johnson pour "prix excessifs"

La société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson fait l'objet d'une enquête en Afrique du Sud pour avoir prétendument pratiqué des prix "excessifs" pour un médicament clé contre la tuberculose, a déclaré vendredi l'autorité de régulation antitrust du pays.

La commission sud-africaine de la concurrence a déclaré que la filiale belge de J&J, Janssen Pharmaceuticals, faisait également l'objet d'une enquête.

La Commission, qui réglemente les pratiques commerciales, a déclaré avoir ouvert une enquête cette semaine sur la base d'informations selon lesquelles les entreprises "pourraient s'être livrées à des pratiques d'exclusion et à une tarification excessive" de la bédaquiline, un médicament contre la tuberculose vendu sous le nom de marque Sirturo.

La Commission de la concurrence a refusé de donner plus de détails sur son enquête, mais les groupes de défense de la santé en Afrique du Sud affirment que la bédaquiline est facturée plus de deux fois plus cher que dans d'autres pays à revenu moyen ou faible.

La bédaquiline a été approuvée en 2012 et est utilisée pour traiter la tuberculose résistante aux médicaments.

L'Afrique du Sud en a désespérément besoin, car cette maladie infectieuse est la principale cause de décès, avec plus de 50 000 morts en 2021. L'Afrique du Sud compte plus de 7 millions de personnes vivant avec le VIH, soit plus que tout autre pays au monde.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un tiers des décès chez les personnes atteintes du VIH/sida sont dus à la tuberculose.

Selon l'OMS, les cas de tuberculose ont augmenté dans le monde en 2021 pour la première fois depuis des années.

J&J a déjà fait face à des appels à la baisse des prix de la bédaquiline et a déclaré le mois dernier qu'elle fournirait un traitement de six mois pour un patient par l'intermédiaire de la facilité mondiale de médicaments du partenariat Halte à la tuberculose, pour un coût de 130 dollars.

Le gouvernement sud-africain achète la bédaquiline directement auprès de J&J et de Janssen, et non par l'intermédiaire du dispositif de lutte contre la tuberculose, et payait environ 280 dollars pour un traitement de six mois pour un patient, selon le professeur Norbert Ndjeka, qui dirige la gestion et le contrôle de la tuberculose au sein du ministère national de la santé.

M. Ndjeka a déclaré que l'Afrique du Sud avait récemment conclu un nouvel accord de deux ans avec J&J pour la bédaquiline à un prix légèrement supérieur à 280 dollars par traitement, selon un rapport publié sur le site web News24.

La Commission de la concurrence a déclaré qu'elle confirmait l'enquête en raison de l'intérêt accru des médias, mais elle n'a pas répondu aux demandes de commentaires ou d'informations supplémentaires sur l'enquête.

Cette enquête intervient une semaine après qu'un groupe de défense de la santé a publié les détails des contrats d'achat du vaccin COVID-19 conclus par l'Afrique du Sud avec de nombreuses sociétés pharmaceutiques, dont J&J et la société américaine Pfizer. Ces informations ont été obtenues après que le groupe, Health Justice Initiative, a gagné une affaire de liberté d'information devant le tribunal.

Le groupe affirme que les contrats montrent que J&J a facturé à l'Afrique du Sud une dose de vaccin 15 % plus élevée que celle facturée à l'Union européenne, beaucoup plus riche.

Pfizer a facturé l'Afrique du Sud plus de 30 % de plus par vaccin que l'Union africaine, alors même que l'Afrique du Sud s'efforçait d'acquérir des doses et que le nombre d'infections par le COVID-19 y était plus élevé que partout ailleurs sur le continent.

Dans le contrat, l'Afrique du Sud devait payer à Pfizer 40 millions de dollars à l'avance pour les doses, avec seulement 20 millions de dollars remboursables si les vaccins n'étaient pas livrés, a déclaré la Health Justice Initiative.

J&J a également exigé un acompte non remboursable de 27,5 millions de dollars.

Pfizer a déclaré un chiffre d'affaires record de 100,3 milliards de dollars en 2022. J&J a réalisé un chiffre d'affaires de 94,9 milliards de dollars l'année dernière.