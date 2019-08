Des enfants soldats relâchés après plusieurs années de lutte au front de l'opposition sud-soudanaise

Au total 32 enfants-soldats libérés des rangs de l’armée du parti de l’opposition après plusieurs années de soutien aux forces de l’opposition dans la région de l’Unité au sud du Soudan.

Ces enfants vont être à nouveau réunis avec leurs familles respectives après trois mois de négociations entre les agences des nations unies (UNICEF) les groupes armés et d’autres partenaires.

Après avoir passé les dernières années à se battre au front de l’opposition, les enfants seront désormais confrontés au défi de se réintégrer dans leurs communautés et être à nouveau réunis avec leurs parents.

“Ce qui est arrivé ces dernières années, nous devons y mettre fin. Nous devons trouver dans nos cœurs la réconciliation, le pardon et l’union entre nous comme frères d’un pays qui avons libéré ce pays ensemble”- a fait savoir Agel Ring Machar,l’attaché de presse du premier vice-président soudanais.

La démobilisation de ces enfants-soldats est une étape importante dans la matérialisation de l’accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba entre le président sud-soudanais Salva kiir et le chef rebelle Riek Machar.

Un accord qui devrait mettre un terme à la guerre civile qui déchire le pays depuis 2011 et qui a fait plus de 50 000 morts et déplacé 2 millions de personnes.

Reuters