Kenya – Pénurie alimentaire : l'aide tant attendue du voisin tanzanien

Plus d’un million de tonnes de maïs et de farine. C’est la quantité de céréales que la Tanzanie entend vendre au Kenya qui fait face ces dernières années à une forte pénurie alimentaire.

« Nous avons convenu de leur fournir un million de tonnes de farine de maïs et de céréales pendant un an pour les aider à mettre fin à la pénurie alimentaire », a confié récemment à Reuters Hussein Bashe, vice-ministre tanzanien de l’Agriculture.

C‘était au terme d’une réunion avec des responsables kényans en charge des questions agricoles. Lesquels responsables devraient se rencontrer de nouveau la semaine prochaine afin de « régler certains détails » de cet accord qui sera supervisé par la commission tanzanienne de céréales.

Parmi ces détails le montant que le Kenya devrait verser à son voisin pour ces produits dont un premier lot de 20 000 tonnes devrait être livré dès août.

L’accord fait suite à une réunion entre le président tanzanien John Magufuli et son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, à Dar es-Salaam ce mois-ci.

Des régions kényanes sont frappées par une importante pénurie alimentaire due en grande partie à la sécheresse. C’est le cas de la région chaude et aride du Turkana au nord-ouest. Conséquence : plus d’un million de Kényans souffrent de faim et ont besoin d’aide alimentaire d’après des estimations.

Cette aide se dessine déjà comme un début de solution. Mais nuancent des observateurs, il y a aussi la gouvernance mise à rude épreuve par des pratiques dont le détournement et la corruption, même si les lignes commencent à bouger avec la récente mise aux arrêts du ministre des Finances.