Samsung annonce son smartphone pliable pour septembre, mais pas que...

Avec cette annonce, Samsung Electronics est bien parti pour surfer plus que jamais au-dessus du très fermé et ultra lucratif royaume du smartphone. C’est ce jeudi que le géant sud-coréen a fait connaître la nouvelle, après tout de même un report pour des problèmes liés à l‘écran. Mais Samsung ne s’arrête pas là et annonce un autre smartphone pour l’année prochaine. Explications dans les lignes qui suivent.

Non satisfaite d’avoir lancé le premier smartphone 5G au monde, la Corée du Sud continue davantage dans sa lancée. C’est en avril dernier que le Samsung Galaxy Fold (le nom du smartphone en question, NDLR) devait se faire connaître officiellement. Mais les journalistes chargés d’en tester l’efficacité avaient noté de sérieux ennuis d‘écran. En effet, nombreux parmi eux se sont plaints d‘écrans brisés.

Se voulant rassurant, Samsung a laissé entendre ce jeudi que son dernier joyau s‘était nettement ‘‘amélioré’‘, non sans ajouter la mise en œuvre de ‘‘derniers tests produit’‘. Le tout, pour respecter le délai qu’il s’est fixé, à savoir septembre prochain.

La hiérarchie de Samsung avait d’ailleurs reconnu sa responsabilité dans ce qui ressemble à la pose de la charrue avant les bœufs. C’est dans ce contexte que DJ Koh, le chef de la division mobile de Samsung, a tenté de rectifier le tir début juillet en ces termes : ‘‘C‘était embarrassant. Je l’ai poussé avant qu’il ne soit prêt. J’avoue que j’ai raté quelque chose sur le téléphone pliable, mais nous sommes en train de nous rattraper.’‘

Les recherches pour aboutir à l‘écran pliable ont duré huit ans chez le géant sud-coréen, qui s’est inscrit dans un souci d’innovation afin de distancer la concurrence tout en relançant la demande.

Le ‘‘successeur’‘ du Fold déjà dans les starting-blocks

En plus du Galaxy Fold, des fournisseurs qui travaillent avec le leader mondial du smartphone font savoir que le géant sud-coréen prépare la sortie d’un autre modèle, lui aussi pliable, pour début 2020. Un Samsung Galaxy Fold 2 ? Non, selon les psécialistes, qui annoncent tout de même un appareil au design révolutionnaire.

Selon le site web cnetfrance.fr, le Galaxy Fold s’ouvre comme un livre. Pour ce qui concerne le futur smartphone pliable prévu pour l’année prochaine, les indiscrétions laissent entrevoir un téléphone ‘‘à clapet’‘, comme ceux qui étaient en vogue au début des années 2000. But de la manœuvre ? Offrir au public un appareil plus pratique, qui aura une capacité d’affichage de 6,7 pouces.

D’ailleurs, à propos de l‘écran du Galaxy Fold de 2020, ETNews laisse entendre que celui-ci aura les mêmes dimensions que le Galaxy S10. En plus de cet écran, le Galaxy Fold de 2020 en aura un autre, de 1 pouce celui-là. Il sera fixé à l’arrière de l’appareil, ce qui permettra à son utilisateur de consulter ses notifications au cas où son téléphone serait fermé.

Si vous vous posez des questions à propos des tarifs du Galaxy Fold et de celui du nom éponyme annoncé pour 2020, il va falloir vous équiper de patience, Samsung restant pour le moment aussi fermé qu’une huître là-dessus.