[Interview] Finale CAN 2019 : plongez dans l'ambiance avec notre envoyé spécial

Plus que quelques heures avant la finale de la 32e édition de la CAN qui mettra aux prises les Lions de la Teranga du Sénégal et les Fennecs d’Algérie. Wahany Johnson, notre envoyé spécial en Égypte nous restitue en trois questions l’ambiance qui prévaut autour de ce point d’orgue de la grand-messe du football africain édition 2019.

Alors Wahany, dites-nous un peu comment est l’ambiance au Caire à quelques heures de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ?

Ben écoutez, autant vous dire que c’est la ferveur autour de cette finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Partout, dans la capitale égyptienne, que ce soit dans les transports, dans les rues, au marché on ne parle que de cette finale qui va opposer l‘équipe du Sénégal à celle d’Algérie. Même dans le camp des Égyptien, vous avez certains qui promettent de supporter l‘équipe du Sénégal et de l’autre, des supporters de l’Algérie.

L’ambiance dans les rues, la pression qui monte notamment la présence massif des supporters algériens, vous n‘êtes pas sans savoir qu’ils ont sonné la grande mobilisation, des dizaines d’avions affrétés pour pousser l‘équipe à la victoire finale donc c’est cette ferveur que nous sommes en train de vivre et ils promettent de mettre beaucoup plus d’ambiance au stade. Nous en avons rencontré en ville hier, ils sont sûrs de leur victoire.

On s’attend donc à une très grosse ambiance ce soir entre deux équipes qui rêvent de marquer l’histoire. Comme vous le savez le Sénégal n’a jamais remporté cette coupe d’Afrique des nations ce sera sa deuxième finale et l’Algérie pour sa troisième finale vise une seconde étoile et pour les deux générations c’est cette année ou peut-être jamais.

On a beaucoup parlé de la relation entre les deux entraîneurs Diamel Belmadi et Aliou Cissé qui ont grandi ensemble. Ce sera donc un match dans le match ?

Effectivement, ce sera la particularité de cette finale de la Coupe d’Afrique des nations. On aura beau parler du duel entre Sadio Mane et Riyad Mahrez pour le prochain Ballon d’Or africain mais le fait marquant de cette finale restera sans doute la trajectoire de ces deux entraîneurs. Ils ont grandi ensemble à Paris, c’est juste un rappel puisqu’on le sait déjà, mais qui l’eût cru. Les deux qui ont grandi ensemble aujourd’hui se retrouve à la tête de deux nations qui vont disputer la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Je pense que même des années derrière nous si on leur avait dit qu’en 2019 vous seriez à la tête de deux équipes qui vont disputer la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ils ne l’auraient sans doute pas cru.

Beaucoup de respect entre eux, la question leur a été posée hier lors de la conférence de presse et ils ont rappelé des souvenirs d’enfance et pour eux ce sera justement ce respect qui va prévaloir mais le plus important ce sera cet objectif qui les unit et qui les divise aujourd’hui c’est de remporter cette Coupe d’Afrique des nations pour marquer l’histoire de leur pays respectifs à savoir l’Algérie pour Diamel Belmadi et le Sénégal pour Aliou Cissé.

Dernière question, comment les gens ont-ils réagi au changement d’arbitre pour cette finale ?

Et bien nous l’avons appris avec beaucoup de surprise, il faut l’avouer, comme tous les acteurs qui tournent autour de cette Coupe d’Afrique des nations. Hier par exemple le président de la CAF, Ahmad Ahmad, évoqué le sujet lors de la conférence de presse en marge de l’assemblée générale et il a fait part de sa surprise de voir ce changement d’arbitre pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Pour le président de la CAF, ce sera d’ailleurs l’un des points sur lesquels il va falloir essayer de trouver des améliorations pour ne pas que demain il y ait des supputations.

Des supputations, il y en a dans les deux camps. Du côté sénégalais comme du côté algérien, on s’interroge sur les raisons de ce changement. Le problème, il est déjà là, on ne peut plus revenir en arrière au risque d‘être ridicule dans ce dossier. Mais tout ce qu’il faut savoir, c’est que le sujet à quand même surpris tout le monde ici et sans doute la prestation des arbitres va être scrutée au moindre détail et au moindre doute ça va encore accentuer les supputations autour de ce changement de dernière minute.