Éthiopie-Érythrée : à Asmara pour l'an un de la reprise des vols

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré jeudi à Asmara en Érythrée, le président de ce pays, Isaias Afwerki. Une manière de fêter le premier anniversaire de la reprise des vols commerciaux entre les deux États jadis ennemis.

C’est dans la matinée qu’Abiy Ahmed, accompagné d’une forte équipe délégation a atterri ce jeudi 18 juillet à l’aéroport d’Asmara. Il était accompagné d’une forte délégation composée de cadres dont le ministre des Finances, Ahmed Shide et le directeur général d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam. Au tarmac pour les accueillir, Isaias Afwerki, lui aussi accompagné de son équipe.

Dans leur entretien, les deux hommes ont abordé les questions inhérentes à la consolidation de la paix et l’amélioration des relations entre les deux pays. « Les deux parties ont discuté et discuteront de la poursuite de l’amélioration de la coopération globale entre les deux pays ainsi que des questions régionales et autres d’intérêt commun », a déclaré le ministre érythréen de l’Information dans un tweet.

Et pour couronner le tout, cette visite est hautement symbolique vu la libre circulation des biens et des personnes entre Asmara et Addis-Abeba. Il y a en effet un an jour pour jour que les deux dirigeants lançaient la reprise des vols entre les deux pays interrompue depuis une vingtaine d’années du fait d’un différend frontalier.

Différend qui a connu son épilogue l’an dernier, grâce à l’arrivée au pouvoir en avril d’Abiy Ahmed.

C’est donc pour maintenir cette flamme de paix allumée que des responsables éthiopiens passeront deux jours supplémentaires en Érythrée.