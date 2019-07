CAN 2019 : Le nombre de buts inscrit

À quelques jours de la fin d’une passionnante Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Egypte, voici un bref apperçut du nombre de buts inscrits.*

L’attaquant nigérian Odion Ighalo a fait un pas-de-géant vers le titre de meilleur buteur avec quatre buts et une passe décisive.

Ighalo a joué 460 minutes sous les couleurs de son pays durant la CAN . Il a marqué son quatrième but lors de la demi-finale contre l’Algérie, dimanche au Caire.

Sadio Mane, le talisman sénégalais, a marqué trois buts avec une passe décisive en 5 matchs pour les Lions de la Teranga.

L’Algérien Adam Ounas a quant à lui inscrit 3 buts et fourni 1 passe décisive en trois matches pour son pays.

Le capitaine algérien Riyad Mahrez, qui a marqué dans les dernières minutes de la partie pour envoyer son équipe en finale vendredi contre le Nigeria en demi-finale, a trois buts à son actif.

Cédric Bakambu de la RDC autre buteur dans la compétition a réussi à trouver le fond des filet à trois reprises en quatre matches pour son pays pendant la compétition.

Sur ces 15 joueurs, seuls 2 d'entre eux sont encore en compétition.

Stéphane Bahoken du Cameroun, Wilfried Zaha ,et Jonathan Kodjia de la Côte d’Ivoire, Youssef Msakni de la Tunisie

Carolus Andriamahitsinoro de Madagascar, Mohamed Yattara de la Guinée, Michael Olunga pour le Kenya, Emmanuel Okwi pour l’Uganda

Bongani Zungu de l’Afrique du Sud, Ahmed El Mohamady de l’Egypte, Mohamed Salah pour les pharaons d’Egypte, et Youssef En-Nesyri Maroc,

Mickaël Poté pour le Bénin, Jordan Ayew pour le Ghana, et Youcef Belaïli de l’Algérie.

68 buts ont été inscrits lors de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations de cette année en Egypte. Étonnamment, deux nations, le Burundi et la Guinée-Bissau, n’ont pas marqué un seul but lors des trois matches qu’elles ont disputés.

À ce jour, 32 buts ont été inscrits en phase à élimination directe. Ce qui fait un total de 100.