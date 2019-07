CAN 2019 : Les Béninois satisfaits de leur tournoi

Les beninois étaient arrivés en Egypte pour faire un parcours honorable et ils ont quitté la can avec avec beaucoup d’espoir. Légitime après la belle Coupe d’Afrique des Nations vécue par les Ecureuils . Et malgré la frustration de ne pas être aller plus loin que les quarts de finale, ils sont rentrés au pays avec le sentiment du devoir accompli comme le précise l’attaquant Cebio Soukou :

« C’est un grand honneur de jouer pour le Bénin et de donner du plaisir au peuple. C’est le plus important parce qu’on ne joue pas seulement pour nous. Nous jouons aussi pour tout le pays and c’est vraiment super de procurer du bonheur au peuple avec notre tournoi ».

Un peuple qui a vibré comme jamais avec ses Ecureuils qui ont écrit en Egypte la plus belle page du football béninois. Un parcours d’autant plus exceptionnel que personne ne les attendait à ce niveau. est ce le début d’une nouvelle page pour le football béninois ? Tout le monde y croit.

....sortir de cette CAN comme nous l’avons fait, je crois qu’il faut rêver. Et c’est une nouvelle pression pour nous.

« C’est clair qu’il y a de l’espoir. Dès que vous avez joué une CAN comme ça et sortir de cette CAN comme nous l’avons fait, je crois qu’il faut rêver. Et c’est une nouvelle pression pour nous. Donc, on n’a plus droit à l’erreur ». martèle le coach adjoint Moussa Latoundji .

Un discours ambitieux symbole du rêve béninois de faire enfin partie des nations qui comptent dans le football africain. Mais en attendant, les Ecureuils et les supporters savourent pleinement ce moment fabuleux de leur histoire.