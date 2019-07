RDC : crise de confiance dans l'épargne

“Le microfinancement, c’est notre affaire! Coopérer pour sortir de la pauvreté”, tel était le thème retenu pour la Journée internationale des coopératives, une thématique qui a du peu resonner aupès des populations qui ont perdu leur épargne sans espoir de les récupérer.

En République Démocratique on ne compte plus les coopératives et les nombreux établissements de microfinances qui ont été contraints de fermer leurs portes

La mauvaise gouvernance est essentiellement la cause de ces faillites.