Spécial CAN 2019 : le point sur les rencontres

Si vous perdez une rencontre vous faites vos valises. C’est cette étape que vient de franchir la CAN 2019. Après deux semaines de matchs de poules, l’heure est à la pause ces deux derniers jours. Le temps pour les équipes d‘étudier leurs prochains adversaires, de peaufiner le style de jeu, ou encore de renforcer leur confiance en soi. Nous commençons par les surprises, puis par les équipes qui ont atteint leur objectif et, enfin, quelques échecs enregistrés.

Les Malgaches ont créé la plus grande surprise de cette édition en se qualifiant pour les 1/8 de finale face à l’un des plus grands favoris de ce tournoi. Avec la manière : 7 points et 5 buts marqués dont deux contre le Nigeria.

Leur prochain adversaire, la RDC, a dû être très enthousiaste en observant cette performance et donc va certainement vouloir contre-attaquer pour refroidir leur détermination.

Au sujet de la rencontre qui opposera dimanche à 16 h 00, la République démocratique du Congo à l‘équipe Malgache, notons que le président malgache Andry Rajoelina a affrété un avion de 480 places pour emmener les fans de football en Égypte pour le match contre la RDC. Le vol quittera Antananarivo samedi et reviendra immédiatement après le match. Mais l’aventure ne sera pas gratuite – les billets coûtent environ 600 dollars, y compris le vol, une place au stade et les repas.

Parlons maintenant des chiffres de cette phase de groupes, qui a été particulièrement prolifique en termes de but. Les joueurs ont marqué 68 buts en 36 matchs, soit un ratio de 1,8 but par match. Dans le Groupe A, 13 buts ont été inscrits, dont 5 pour le pays hôte, l’Egypte. L’Algérie et le Mali ont marqué le plus grand nombre de buts, six chacun. Sur le plan défensif, la Tanzanie a présenté les pires statistiques avec 8 buts encaissés pour seulement deux buts marqués, soit une différence de -6, et Taifas Stars est la seule équipe avec le Burundi et la Guinée Bissau à avoir quitté la compétition sans prendre un seul point.

Nous espérons revivre une séquence tout aussi excitante avec plus de buts et de buteurs dans les matches à élimination directe. Onze joueurs partagent actuellement le statut de meilleur buteur du tournoi avec deux buts chacun. Tous sont encore en lice, à l’exception de l’attaquant kényan Michael Olunga, qui, à la fin de la compétition, ne figurera probablement plus sur la liste des meilleurs buteurs.