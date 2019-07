Égypte : la CAN attire de nombreux touristes

En Égypte, le tourisme s’est effondré après le printemps arabe. Le pays, qui comptait 15 millions de touristes par an, s’est lancé dans une puissante campagne de marketing pour renouer avec la gloire – et le tournoi de football, la Coupe d’Afrique des Nations est l’un des moyens pour y parvenir.

Parlons argent et infrastructure. Les villes où se déroulent les matches de la CAN se sont bien préparées pour accueillir les équipes africaines et leurs supporters. Alexandrie, par exemple, disposait de 5 000 chambres d’hôtel et s’attendait à recevoir 1 000 fans. Cela représente d’importants revenus.

Les touristes qui viennent pour le tournoi peuvent également décider de visiter quelques autres sites une fois qu’ils sont sur place. Cela signifie que certaines destinations touristiques sont susceptibles d‘énormes revenus avec l’afflux de touristes.

La Coupe d’Afrique des Nations, c’est donc bien plus qu’une simple démonstration de football. L‘Égypte et l’Afrique en bénéficient grandement, les industries du tourisme et de l’hôtellerie étant les plus susceptibles de générer des revenus.

Présent au Caire, le Journaliste sportif, rédacteur en chef du quotidien vox populi Harouna Deme, répond aux questions de Nyasha K. Mutizwa