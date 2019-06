RDC : une marche de l'opposition interdite ce dimanche

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré samedi qu’il “acceptait” et qu’il était “d’accord” avec la décision du gouverneur de Kinshasa d’interdire une marche de l’opposition dimanche dans la capitale.

“Depuis que je suis là, je n’ai interdit aucune manifestation. Les droits et les libertés des citoyens sont garantis. Mais nous avons comme l’impression qu’il y en a qui confondent démocratie et anarchie”, a déclaré le président Tshisekedi dans son premier grand entretien médiatique à Radio France internationale (RFI) et France 24 depuis son investiture le 24 janvier.