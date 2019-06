Grande-Bretagne : qui pour remplacer Thérésa May ?

Ils étaient 12 candidats au départ à s‘être manifesté pour remplacer May au poste de Premier ministre.

La course à la direction du Parti conservateur se prépare après plusieurs tours de vote des législateurs britanniques. Il ne reste plus que deux personnes dans la course.

Dans le même temps, les législateurs russes ont voté en faveur de la suspension de la participation du pays au Traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire.

L’ancien président de l’UEFA Michel Platini, interrogé par la police anti-corruption au sujet d’infractions possibles, notamment de corruption privée, de complot et de trafic d’influence.

Des sujets et bien d’autres qui vous sont présentés par Elayne Wangalwa