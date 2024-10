Maurice : le Royaume-Uni va céder la souveraineté des îles Chagos

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi qu'il avait accepté de transférer à l'île Maurice la souveraineté des îles Chagos, un archipel de plus de 60 îles situé dans l'océan Indien et longtemps contesté, dans le cadre d'un accord qui garantit l'avenir d'une base militaire américano-britannique stratégiquement importante.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré que l'accord garantissait l'avenir de la base militaire de Diego Garcia, la plus grande de la chaîne d'îles.

Le gouvernement britannique a déclaré que sans cet accord, la sécurité du fonctionnement de la base militaire serait menacée, avec des contestations de souveraineté et des recours juridiques, y compris devant diverses cours et tribunaux internationaux. Dans le cadre de l'accord, le Royaume-Uni conservera la souveraineté sur Diego Garcia pour une période initiale de 99 ans.

"Il renforcera notre rôle dans la sauvegarde de la sécurité mondiale, éliminera toute possibilité que l'océan Indien soit utilisé comme une dangereuse route d'immigration clandestine vers le Royaume-Uni et garantira notre relation à long terme avec l'île Maurice, un partenaire étroit du Commonwealth", a déclaré M. Lammy.

L'accord a été fortement soutenu par les partenaires internationaux, y compris les États-Unis, ont déclaré les responsables britanniques. L'accord devra être signé dans un traité et dépend de la finalisation des procédures juridiques. Les deux parties se sont engagées à le finaliser le plus rapidement possible.

Les îles Chagos sont au cœur de ce que la Grande-Bretagne appelle le Territoire britannique de l'océan Indien depuis 1965, date à laquelle elles ont été retirées à l'île Maurice, un territoire britannique qui a obtenu son indépendance trois ans plus tard.

La base de la marine américaine à Diego Garcia a été construite dans les années 1970 et fournit ce que les autorités américaines ont décrit comme "une plate-forme quasi indispensable" pour les opérations de sécurité au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Afrique de l'Est.

Environ 1 500 habitants des îles Chagos ont été déplacés pour faire place à la base américaine. On ne sait pas encore si ces personnes et leurs descendants, qui vivent principalement au Royaume-Uni, à l'île Maurice et aux Seychelles, auront le droit de rentrer chez eux.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden s'était félicité de "l'accord historique" sur le statut des îles Chagos. Elle a qualifié la base de Diego Garcia de vitale pour la préservation de la "sécurité nationale, régionale et mondiale".

"L'accord garantit le fonctionnement efficace de l'installation commune de Diego Garcia pour le siècle à venir", indique le communiqué. "Cet accord affirme la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos, tout en accordant au Royaume-Uni l'autorité d'exercer les droits souverains de l'île Maurice en ce qui concerne Diego Garcia."