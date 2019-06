Les autorités rwandaises ont décidé lundi de rouvrir la frontière avec l’Ouganda après trois mois de fermeture.

La mesure temporaire prend effet à partir de ce jour jusqu’au 22 février et ne concerne que les poids lourds. Elle tombe après plus de trois mois de fermeture décidée par le Rwanda le 28 février.

Pour Kigali, cette fermeture qui concernait les poids lourds « et non aux voyageurs » visait à « accélérer les travaux de construction en cours à Gatuna et d’améliorer la fluidité des flux de marchandises et de services », d’après les explications de la Rwanda Revenue Authority (RRA), d’après Kigali qui déconseillait en même temps à ses ressortissants de franchir les 169 kilomètres pour se rendre en Ouganda.

Mesure « temporaire », la réouverture ce lundi de la frontière rwando-ougandaise est tout sauf une mauvaise nouvelle pour les populations des deux pays. En effet, les Rwandais dont près de 70 % des produits importés passent par l’Ouganda font face à une flambée des prix. De son côté, Kampala qui dépend de son accès à la RDC éprouve toutes les peines à effectuer ses exportations.

Bien que très restrictive et éphémère, la décision pourrait également résonner comme un petit début du dégel entre le Rwanda et l’Ouganda. Déploiement de troupes à la frontière, joutes verbales, accusations d’assassinats politiques ou d’espionnage, …. Entre Paul Kagame et Yoweri Museveni, le torchon brûle depuis des mois, voire des années.

Et il est difficile de savoir quand et comment les deux poids lourds de la région des Grands Lacs mettront un peu d’eau dans leur vin pour redevenir des alliés qu’ils étaient dans les années 1980.