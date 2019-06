Planète : les écologistes ciblent un nombre croissant de joueurs vidéo

Promouvoir un changement de comportements via des messages écologiques, c’est l’objectif que ce sont fixés des écologistes et ONG de la préservation de la nature.

Pour ce faire, ils ciblent l’industrie du jeu aujourd’hui en pleine croissance dans des pays comme le Kenya.

Un jeu auquel la société de logiciels Internet of Elephants basée à Nairobi s’est prêté au travers de Wildeverse. C’est l’un des nombreux jeux développés par des entreprises du monde entier qui cherchent à tirer parti de la popularité croissante des jeux vidéo sur les téléphones mobiles afin d’encourager les gens à adopter un style de vie plus respectueux de l’environnement.

“Nous travaillons avec des experts du changement de comportement et des problèmes de conservation, des gens très doués qui travaillent avec les mêmes agences, et qui incitent les gens à changer sans jamais les repousser. Et c’est évidemment très important si vous dépensez des millions sur une campagne pour avoir un effet, il est également important que vous fassiez la même chose lorsque vous essayez de créer un jeu. “ Explique Jake Manion, responsable de la production chez Internet of Elephants.

Feo, un orangutan originaire de l‘île de Bornéo, qui sautera bientôt d’arbre en arbre dans les parcs de New York à Nairobi est le personnage d’un nouveau jeu vidéo en réalité augmentée visant à promouvoir la conservation des espèces en danger de disparition.

“L’analyse de tout cette biomatière et de ces fruits que Feo est en train de déposer ouvre plus d’informations sur Feo, nous pouvons donc en apprendre davantage sur l’orang-outan, ce qu’il mange, et nous espérons pouvoir éduquer les joueurs sur les orangs-outans et les singes. “ Ajoute Moses Kamau Mbugua, développeur de jeux chez Internet of Elepehnats.

Internet of Elephants a pour objectif de publier Wildeverse au troisième trimestre de cette année en tant qu’application téléchargeable gratuitement pour les smartphones Apple et Android, avec la possibilité d’achats intégrés pour les fonctions bonus.

“L’opportunité d’influencer les comportements est donc sans précédent, c’est pourquoi l’environnement de l’ONU cherche à rassembler toute l’industrie du jeu vidéo comme une plate-forme permettant de convaincre le monde de délaisser les anciennes méthodes de travail pour une nouvelle façon de faire des choses, avec de meilleurs comportements, de meilleurs coups de pouce et de meilleures chances. “ Conclut Sam Barrat, du programme des Nations-Unies pour l’environnement.

L’industrie du jeux dans le monde génère plus de revenus que les ventes de musique réunies à Hollywood, Bollywood et dans le monde entier, selon un rapport publié en 2019 par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) intitulé “Playing for the Planet”.

L’omniprésence des téléphones intelligents signifie que l’industrie du jeu touche une personne sur trois sur la planète et pourrait constituer un puissant outil de changement de comportement, à l’instar d’un radiodiffuseur de service public à l‘ère numérique, a déclaré Sam Barratt du PNUE.

Gautam Shah, le fondateur d’Internet of Elephants compte bien prendre l’exemple de Minecraft, le jeu de construction à succès, qui a mis au point des versions permettant aux utilisateurs de concevoir des parcs nationaux et des villes durables.

