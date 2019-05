Stratégie : l'entreprise Wari signe un accord avec Whatsapp

Partenariats économiques. Wari, l’entreprise sénégalaise de transfert d’argent par mobile étend ses activités en signant de nouveaux accords, notamment avec Whatsapp, leader de la messagerie instantanée.

Wari fait de plus en plus de très bons chiffres. L’entreprise sénégalaise de services et de transfert d’argent par mobile à noué tout récemment des partenariats stratégiques avec le Rwandais Mara Phone et le leader de la messagerie instantanée, Whatsapp.

Wari et Mara phone envisagent même s‘étendre aux 54 états du continent africain sur le long terme.

Le produit de Wari c'est un produit qui aura sa phase de démarrage, sa phase d'apogée et sa phase de déclin. Aujourd'hui nous savons qu'il y a de nouvelles offres liées donc au mobile banking qui arrive et qu'il faudrait aujourd'hui relancer pour qu'il y ait une innovation majeure.

À suivre dans ce numéro, l’analyse de Mounirou Ndiaye, économiste, en ligne depuis Dakar au Sénégal.