Indépendance de l'Érythrée : l'Éthiopie d'Abiy Ahmed sans rancune

L‘Érythrée célèbre ce 24 mai, le 28è anniversaire de son indépendance vis-à-vis de l‘Éthiopie. Mais, Addis-Abeba va saisir ce moment pour raffermir ses liens avec Asmara.

« Je voudrais adresser mes félicitations au peuple et au gouvernement de l‘Érythrée à l’occasion du 28e anniversaire de la fête de l’indépendance ». Ainsi écrivait le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans un communiqué rendu public jeudi 23 mai dans la soirée.

Message to the people and Government of Eritrea on the occasion of Independence Day #PMOEthiopia pic.twitter.com/tQqcUzDerZ