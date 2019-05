Somalie : 710 millions de dollars pour lutter contre la famine

Pour les Nations unies, il faut une aide de 710 millions de dollars pour que la Somalie se remette des effets pervers d’une terrible sécheresse qui la frappe depuis près de deux ans. La mobilisation de la communauté internationale est vivement sollicitée.

De la famine à venir dans le ventre des Somaliens. C’est l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui estime que 2,2 millions de personnes mourront de faim dès juillet prochain.

« Plus de 2,2 millions de personnes devraient être confrontées à une faim sévère en Somalie », écrit l’institution onusienne sur sa page Twitter.