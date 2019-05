Ghana : sur intervention du chef de l'Etat, Asamoah Gyan de retour en sélection

L’international ghanéen Asamoah Gyan sera finalement de l’aventure en Coupe d’Afrique des nations qui s’ouvre dans moins d’un mois en Egypte. Celui qui était jusque-là le capitaine des Black Stars a finalement repoussé l‘échéance de sa retraite internationale, répondant favorablement à une requête du chef de l’Etat, Nana Akufo-Addo.

Mardi, le président ghanéen a dû lever le combiné pour convaincre de sa voix la légende de la sélection nationale. Un entretien téléphonique confirmé par Asamoah Gyan ce mercredi, au cours duquel le chef de l’Etat lui a demandé de privilégier “l’intérêt national” et de se mettre à disposition du coach Kwesi Appiah.

“Une requête présidentielle ne peut être ignorée. J’ai accepté la demande de Son Excellence Nana Akufo-Addo de bonne foi, et je me rendrai disponible pour la sélection et le coach Kwesi Appiah afin d’aider à remporter le trophée de la CAN”, a écrit sur son compte Twitter l’attaquant ghanéen.