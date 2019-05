Fer : le milliardaire Robert Friedland vise la Guinée

En Guinée, le milliardaire et magnat minier canadien Robert Friedland, espère pas conclure un accord pour prendre possession de l’exploitation du gisement de fer de Nimba,d’après les informations de Bloomberg.

Mais les négociations sont assez difficiles avec le groupe BHP, Newmont et Areva les propriétaires de la mine de fer qui n’ont pas réussi à exploiter.

La Guinée possède des gisements de minerai de fer parmi les plus riches au monde, à l’exemple de la mine Simandou.

Mais les lourds investissements pour l‘évacuation du fer , avec notamment la construction de la voie ferrée refroidissent parfois les candidats.

Il en est ainsi du groupe Rio Tinto, Vale SA et du milliardaire Beny Steinmetz qui n’ont pu s’accorder avec le gouvernement pour l’exploitation de la mine de fer de Simandou.

Conakry est opposé en effet à l’exportation de son minerai via un chemin de fer passant par le Libéria, l’itinéraire le plus court et le plus économique d’après les investisseurs.