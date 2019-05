Zimbabwe : la fille de l'ancien opposant Morgan Tsvangirai entre la vie et la mort après un accident

Au Zimbabwe, Vimbai Tsvangirai-Java va mal sur son lit d’hôpital. La fille de feu Morgan Tsvangirai, ancien chef de l’opposition a été victime la nuit dernière d’un accident de la route.

Entre espoir et désespoir, entre pessimisme et optimisme, entre émotion et courage, …. Tout un mélange d’innombrables sentiments à la mesure du combat que mène en ce moment contre la mort, Vimbai Tsvangirai-Java sur son lit d’hôpital à Harare.

D’après des médias zimbabwéens dont le « News day », la fille de l’ancien dirigeant du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), l’intraitable chef de file de l’opposition feu Morgan Tsvangirai a été victime d’un accident de circulation cette nuit.

L’accident a eu lieu sur la route de Bulawayo, deuxième ville du Zimbabwe (région du Matabeleland) à quelque 370 km au sud-ouest de la capitale Harare. « Elle et les deux autres venaient de Bulawayo lorsque la tragédie s’est produite. Deux des passagers membres du MDC sont morts sur place. Elle est restée en vie avec des blessures et se bat pour sa vie », a déclaré, entre deux larmes, Jacob Mafume, porte-parole du MDC.

Comme sa mère en 2009

« Nous prions pour son prompt rétablissement. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles de nombres décédés dans l’accident », a-t-il ajouté.

Âgée de 35 ans, Vimbai Tsvangirai-Java est députée MDC de la circonscription de Glen View à Harare, élue lors des législatives de juillet 2018. Elle est membre du MDC depuis sa fondation en 1999 par son père.

Alors que ses cinq frères et sœurs étaient en exil pour échapper à la machine répressive du régime de Robert Mugabe, Tsvangirai-Java est restée au pays avec papa.

D’après des observateurs, elle détiendrait les secrets les plus profonds de son père, Morgan Tsvangirai décédé en février 2018 des suites d’un cancer du côlon.

Mais, l’accident de Java intervient 10 ans jour pour jour après celui connu le 6 mars 2009 par le couple Tsvangirai, près de Harare. Si l’opposant avait pu survivre au drame, son épouse Susan y perdit la vie. D’aucuns y avaient vu un coup planifié par le pouvoir en place.