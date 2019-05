Premier League : trois Africains partagent le fauteuil de meilleur buteur

La dernière journée du championnat anglais a rendu son verdict ce dimanche. Le Sénégalais Sadio Mané, le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang et l’Égyptien Mohamed Salah terminent co-meilleur buteurs de la saison avec 22 réalisations chacun. Salah rempile ainsi avec ce titre honorifique décroché la saison dernière avec 32 réalisations.

La 38e et dernière journée en Premier League a été déterminante pour Aubameyany (Arsenal) et Mané (Liverpool). Les deux joueurs qui ont inscrit deux dans leurs différentes confrontations dimanche 12 mai ont retrouvé Mohamed Salah (Liverpool) qui était à la tête du peloton. Une véritable fierté le capitaine des Eléphants du Gabon. « Africain et fier ! Partage le soulier d’or avec mes 2 frères @MoSalah & Sadio Mané », a-t-il écrit en anglais sur son compte Twitter.

African and proud!!

Sharing the golden boot with my 2 brothers MoSalah & Sadio Mané ☝??? pic.twitter.com/o3n2KQmCRl — Aubameyang P-E (Aubameyang7) 12 mai 2019

Ce n’est pas la première fois que trois joueurs en tête de classement des buteurs en Premier League. Lors de la saison 1997-1998, Dion Dublin, Michael Owen et Chris Sutton avaient tous les trois inscrit 18 buts et la saison suivante, Owen, Dwight York et Jimmy-Floyd Hasselbaink avaient refait le même scénario.