Gabon : Gnassingbe à Libreville, une première depuis la maladie d'Ali Bongo

Le président togolais Faure Gnassingbe arrive à Libreville ce lundi. C’est la première visite d’un chef d‘état étranger depuis qu’Ali Bongo est tombé malade en octobre dernier.

C’est la présidence gabonaise qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué rendu public lundi soir sur Twitter. Le président togolais Faure Gnassingbe foulera le sol gabonais. Et il sera reçu par son homologue, Ali Bongo Ondimba.

Cette visite de « travail et d’amitié » durera 24 heures. Et l’entretien s’annonce prometteur. « De nombreux dossiers d’intérêt commun, bilatéraux,, continentaux et les grandes questions de l’heure au plan international seront à cette occasion évoqués, à l’instar des enjeux politiques et sécuritaires, d’intégration régionale, ainsi que la consolidation de l’axe Libreville-Lomé », peut-on lire dans le texte.

[Communiqué de presse]

Le PresidentABO recevra ce mardi 7 mai 2019 à Libreville son homologue le Président de la République togolaise, S.E. FEGnassingbe dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié de 24 heures. pic.twitter.com/Uys1lYF1Me — République Gabonaise (@PresidenceGA) 6 mai 2019

C’est la première visite d’un président étranger à Libreville depuis qu’Ali Bongo Ondimba est tombé malade suite à un accident vasculaire cérébral qui l’avait frappé le 24 octobre dernier pendant qu’il se trouvait à Ryad pour un sommet.

Les deux hommes d‘État qui se « vouent une estime réciproque » ont tout ou presque en commun. Tous les deux sont arrivés au pouvoir suite à la mort de leurs pères. Tous les deux ont souvent été élus ou réélus dans les conditions de transparence contestées par leurs oppositions. Et tous les deux font face ces dernières années à une grave crise politique qu’ils peinent à endiguer.