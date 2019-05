L'Angola sort de la zone rouge de censure de la presse

L’Angola est sorti de la zone rouge de censure de la presse à 12 places, selon le dernier rapport du groupe de défense de la liberté de la presse Reporter sans frontière.

Une avancée dans la lutte pour la liberté de la presse, même si des efforts restent à fournir dans ce pays qui a connu près de 40ans de règne du clan Santos, hostile à la critique médiatique.

“Depuis l’arrivée au pouvoir du Président João Lourenço, il y a eu une plus grande ouverture, des positions plus contradictoires, mais par essence et surtout en ce qui concerne les médias publics, les choses restent un peu les mêmes” a déclaré Carlos Rosado, ancien directeur du journal “Expansao “.

Selon Reporters sans frontières, “ les notations sont basées sur un réseau d’experts qui ont répondu à un questionnaire couvrant tous les aspects de la liberté de la presse.

En 2018, deux journalistes d’investigation avaient été acquîtes par la justice, reconnaissant qu’ils avaient exercé leur “obligation d’informer en toute objectivité”. Toutefois, la dépénalisation des délits de presse se fait toujours attendre.

Selon le rapport, les difficultés économiques des médias privés et l’autocensure des journalistes constituent de sérieux obstacles à la liberté de la presse dans ce pays d’Afrique australe.