RDC : 27 nouveaux cas confirmés d'Ebola

Depuis le début de l‘épidémie, les cumuls des cas est de 1466 dont 1400 confirmés et 66 probable selon le ministère de la Santé.

Au cours des deux derniers mois, cinq centres de traitement du virus Ebola ont été attaqués et la semaine dernière, un médecin camerounais déployé par l’Organisation mondiale de la Santé a été tué par des assaillants armés alors qu’il était en réunion de travail avec son équipe anti-Ebola à l’hôpital universitaire de Butembo.

Les assaillants n’ont pour la plupart pas été identifiés, mais il pourrait s’agir des miliciens locaux et des membres de la communauté qui s’opposent aux efforts de riposte. Pour beaucoup croient Ebola est une conspiration préparée par le gouvernement ou des pays étrangers.

?#Ebola – Situation au lundi 29 avril 2019

- Au total, 1.466 cas (1.400 confirmés et 66 probables), 957 décès et 411 personnes guéries

- 27 nouveaux cas confirmés

- 26 nouveaux décès de cas confirmés

- 1 nouveau guéri

- 239 cas suspectshttps://t.co/hwu9KChhXj pic.twitter.com/haaZ7qOPcf — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) April 29, 2019

L‘épidémie actuelle du virus, qui provoque de graves vomissements, diarrhées et saignements, est la deuxième plus importante de l’histoire après l‘épidémie de 2013-16 en Afrique de l’Ouest qui a tué plus de 11.000 personnes.

L‘épidémie d’Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, dans l’est du Congo, aurait tué au moins 900 morts et infecté plus de 500 autres à ce jour.