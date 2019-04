Les excuses du président de Boeing aux familles des victimes

Le PDG de Boeing, Dennis Mulenburg a réussi à passer sans grand dommage le grand oral devant ses actionnaires réunis à Chicago dans le cadre de leur assemblée générale annuelle.

“Nous, Boeing, regrettons les pertes en vies humaines dans ces tragédies qui continuent de nous peser lourdement. Nous sommes conscients de la dévastation des familles et des proches des passagers et membres de l’équipage et leur adressons nos plus sincères condoléances. Observons ensemble un moment de silence en hommage aux 346 personnes qui se trouvaient à bord de ces deux appareils”.

Les excuses du PDG de Boeing devant les actionnaires de l’avionneur réunis ce lundi à Chicago. Et leur premier face-à-face depuis l’immobilisation au sol de la flotte de 737 MAX après deux catastrophes aériennes rapprochées.

Celle d’Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts le 10 mars et l’accident de Lion Air du 29 octobre dernier, dans lequel 189 morts personnes avaient trouvé la mort.

Confronté à la plus grande crise de son mandat, elle a déjà coûté un milliard de dollars à l’avionneur. Le PDG de Boeing tente à présent de rassurer les investisseurs. Le groupe travaille à des modifications du MCAS, ce système anti-décrochage mis en cause dans les deux crashs, pour obtenir la levée de l’interdiction de vol.

Toutefois, il a rejeté tout défaut de conception du MCAS ou de précipitation pour le faire certifier et a assuré que ce signal allait désormais devenir une fonctionnalité de base et gratuite pour tous les clients.