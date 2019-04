Premier League : le Sénégalais Sadio Mané dans l'équipe type de l'année

Le syndicat des joueurs professionnels anglais (PFA) a dévoilé jeudi 25 avril son équipe type de l’année 2018-2019.

Le Sénégalais Sadio Mané est le seul Africain qui figure sur la liste des 11 meilleurs joueurs de la saison. L’attaquant de Liverpool réalise une excellente saison avec 18 buts en son actif. Il a même battu son record dans le championnat anglais (12).

Malgré l’absence de la star Mohamed Salah, détenteur du titre de l’année dernière, Liverpool affiche sur cette liste en dehors de Mané trois autres candidats : les latéraux Andrew Robertson et Trent-Alexander Arnold, le défenseur central Virgil van Dijk.

Manchester City, l’actuel leader du championnat, se taille la part du lion avec six des onze joueurs : le gardien Ederson, le défenseur central Aymeric Laporte, les milieux de terrain Bernardo Silva, Fernandinho et les attaquants Sergio Agüero et Raheem Sterling. Le français Paul Pogba, est le seul joueur à ne pas évoluer à Manchester City ou Liverpool à intégrer l‘équipe de l’année.

L‘équipe-type de l’année de la PFA est nommée à l’issue d’un vote des joueurs. À noter que le vainqueur du prix du Joueur de l’année en Premier League sera connu dimanche prochain, jour de la cérémonie organisée par le syndicat des joueurs. Le défenseur central Hollandais Van Dijk est pressenti pour succéder à Salah.