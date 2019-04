Axe Kigali - Kinshasa : la compagnie Rwandair a effectué son vol inaugural

De la parole à l’acte. Les vols de la compagnie aérienne nationale du Rwanda, RwandAir, sont désormais opérationnels à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.

Ce mercredi 17 avril, un avion Boeing 737-800NG a quitté l’aéroport international de Kigali pour toucher terre à l’aéroport international de Ndjili, à Kinshasa. Ce vol, le premier de la compagnie RwandAir à Kinshasa, marque ainsi le début de la coopération aérienne entre le Rwanda et le voisin congolais.

Dans un premier temps, la compagnie nationale rwandaise entend assurer trois vols directs par semaine en direction de Kinshasa, soit les mercredi, vendredi et dimanche. Mais à moyen terme, en mai 2019 précisément, RwandAir espère enrichir sa desserte kinoise de trois vols de nuit supplémentaires par semaine.

“Cette nouvelle destination soutiendra notre croissance et augmentera notre présence en Afrique (…)Nous pensons également que l’ajout de Kinshasa stimulera les affaires et renforcera les liens commerciaux entre les deux pays”, déclarait il y a quelque temps Yvonne Manzi Makolo, responsable de RwandAir.

Mbote #Kinshasa?



Le jour est enfin arrivé! Notre vol inaugural vient de décoller de l'Aéroport International de Kigali vers l'Aéroport International de Ndjili.



#FlyTheDreamOfAfrica #MaidenFlight pic.twitter.com/KhKkfbvLFJ — RwandAir (@FlyRwandAir) 17 avril 2019

Le décollage de RwandAir vers Kinshasa témoigne en outre d’une autre réalité : celle d’un dépoussiérage des relations entre Kigali et Kinshasa. Le mois dernier, à l’occasion de l’Africa CEO Forum à Kigali, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont déclaré vouloir oublier le passé et travailler ensemble.

“Félix Tshisekedi a pris des engagements envers le peuple de RDC et envers les peuples de la région. Nous devons le croire et tendre la main de la coopération, comme il le fait avec nous, et voir jusqu’où nous pouvons aller”, avait notamment déclaré le président rwandais.

Crédit Photo : Compte Twitter RwandAir