Manifestations au Soudan : le rôle trouble de l'armée

De quel côté se trouve l’armée soudanaise dans les manifestations anti-gouvernementales que connaît le pays ? Toute la journée de lundi jusqu‘à ce mardi, les versions contradictoires se sont affrontées sur un soutien ou non de l’armée aux manifestants.

Depuis samedi, Khartoum, la capitale soudanaise est sur des braises. Des milliers de manifestants se sont déportés devant le QG de l’armée, bravant ainsi une interdiction de manifester imposée par l‘état d’urgence votée par le Parlement. Ce mardi, au quatrième jour consécutif de ce sit-in, en dépit de graves incidents, les manifestants appellent vigoureusement l’armée à prendre fait et cause pour le peuple.

Ces appels sont-ils entendus, et sont-ils susceptibles d‘être adoubés par les militaires ? C’est là l’une des énigmes de cet énième volet de la révolte soudanaise, débutée courant décembre dans la foulée de l’augmentation des prix du pain. Mardi, deux tentatives de la police anti-émeute de repousser les manifestants ont échoué lorsque des soldats ont tiré en l’air. Rien ne dit si l’armée a tiré en l’air pour protéger les manifestants, comme l’affirment certains témoins, ou pour d’autres raisons.

Même scénario le lundi. Certains manifestants n’avaient pas hésité à publier leur satisfecit sur les réseaux sociaux après que, selon eux, l’armée les a protégés de la répression violente des membres des services de renseignements et de la police anti-émeute. “Il y a eu des tirs intenses de gaz lacrymogènes après quoi l’armée a ouvert les portes du complexe pour laisser entrer les manifestants”, a décrit un témoin.