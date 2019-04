L'Atletico de Madrid à Barcelone pour relancer la course au titre

L’Atletico de Madrid effectue un déplacement périlleux ce samedi sur la pelouse du FC Barcelone. Et défaites interdites pour les Madrilènes s’ils veulent encore croire au titre sur le terrain du leader de la Liga espagnole.

C’est un choc en majuscules à ne pas manquer pour les Colchoneros pour consolider leur deuxième place à défaut de pouvoir disputer le titre au club catalan qui compte huit longueurs d’avance au classement. Diego Simeone, l’entraîneur de l‘équipe ne veut pas se faire de fausses illusions. « La seule chose à laquelle je m’accroche, c’est le match de demain. Je ne pense pas au-delà, car ce ne serait pas juste, ce serait imprudent. Parce que nous avons huit points de retard sur une équipe comme Barcelone, et exprimer quelque chose de plus serait parce que vous voulez l’entendre plutôt que ce que la réalité dit. La réalité dit que la seule situation qui nous permette (de gagner la Liga) est de gagner demain. », a assuré le coach madrilène vendredi en conférence de presse.

Mais face à une équipe qu’il n’a jamais battu en championnat depuis son arrivée sur le banc de l’Atletico en 2011, le technicien argentin sait, c’est un match compliqué qui l’attend au Nou Camp. Mais le Barça ne fait pas peur à Simeone. « Ce n’est pas de la peur, mais du respect à cause de la réputation de Barcelone. Et je me concentrerais particulièrement sur le travail que l’ entraîneur a fait. Le travail de l’entraîneur de Barcelone est extraordinaire. Ils participent à tous les tournois depuis l’année dernière. », reconnaît l’Argentin.

En cas de succès dans ce choc de la 38e journée de la Liga, les Madrilènes reviendront à 5 points de leurs rivaux catalans. Pour le Barça, en revanche, une victoire validerait définitivement le titre de champion à sept journées de la fin.