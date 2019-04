Huit morts dans une attaque armée au Burkina Faso

Une nouvelle attaque meurtrière a été enregistrée ce lundi dans l’est du Burkina Faso.

Huit personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Zoaga, dans l’est du Burkina Faso, a annoncé dans un communiqué le ministère en charge de l’administration territoriale qui parle d’un problème “de chefferie coutumière”.

“Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2019, un groupe d’hommes armés, venus de villages frontaliers du Burkina et du Ghana, ont perpétré une attaque contre le domicile du chef coutumier de Zoaga (région du Centre-est). Cette attaque a fait malheureusement huit morts et quatre blessés”, selon le communiqué.

“Cette attaque serait un rebondissement de la crise qui secoue depuis un certain temps la chefferie coutumière de cette localité” où deux camps s’opposent, indique le texte signé par le ministre Siméon Sawadogo.

“Après ce forfait, les assaillants ont pillé et incendié les boutiques du marché de Zongo, avant de se replier vers la frontière” avec le Ghana.

Les forces de défense et de sécurité ont été “immédiatement déployées dans la commune de Zoaga, pour sécuriser les lieux et rechercher les auteurs de cette attaque”, a assuré M. Sawadogo, appelant “au calme et au sens des responsabilités de tous les acteurs locaux en vue de permettre la manifestation de la vérité et de la justice”.

Fin janvier, un affrontement entre ces deux camps avaient fait trois morts dont un ancien maire de la commune.

Les forces armées burkinabè sont confrontées depuis quatre ans à des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, mais doivent aussi faire face à de fréquents affrontements intercommunautaires. Dans la nuit de dimanche à lundi, au moins sept personnes ont été tuées dans des violences de ce type dans la région du Sahel, près de la frontière malienne.

AFP