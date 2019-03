Crash d'Ethiopian Airlines : Boeing poursuivi en justice aux États-Unis

Pour Boeing, c’est l’heure de vérité, mais aussi des premières poursuites en justice aux Etats-Unis, depuis le crash du 737 MAX de la compagnie américaine, affrété par Ethiopian Airlines.

Cette première action judiciaire a été intentée devant une cour fédérale américaine par la famille de Jackson Musoni, un Rwandais disparu dans le crash qui a tué les 157 personnes début mars. En cinq mois, deux Boeing 737 Max se sont crashés, faisant près de 350 morts.

Les appareils de ce type sont pour l’heure cloués au sol. Mercredi, Boeing a présenté une version corrigée de son logiciel anti-décrochage, mis en cause dans les deux crashs.

Mais la facture de ces réaménagements devrait être salée pour la compagnie américaine : plus d’1,8 milliard de dollars soit plus d’1,6 milliard d’euros et 10 000 nouveaux employés, afin de développer une nouvelle version du logiciel.

Celle-ci devra être ensuite approuvée par l’Administration fédérale de l’Aviation, critiquée pour avoir mis du temps à suspendre les 737 MAx après les deux tragédies.