Kenya : une ferme pour fabriquer des anti-venins

L’Afrique peut s’enorgueillir de posséder certains des serpents les plus venimeux au monde, mais le continent manque cruellement de médicaments qui peuvent sauver des vies.

A Watamu, dans l’est du Kenya, se trouve une ferme de serpents. Elle a été crée pour mener des recherches sur certains serpents les plus dangereux d’Afrique, mais aussi pour en extraire des venins afin de fabriquer des anti-venins pour traiter leurs victimes.

Pour les militants, l’inaccecibilité des populations des régions pauvres au anti-venins est à blamer. Ils reprochent à la fois une faible capacité de production, une faible politique et un manque général d’intérêt pour le sort des populations des régions pauvres et reculées du monde.

“Il y a un besoin d’anti-venin parce que nous n’avons pas assez d’anti-venin maintenant explique Royjan Taylor, directeur du centre de serpent venimeux Bio-Ken. Je peux vous dire que nous perdons environ un millier de personnes au Kenya chaque année à cause des morsures de serpent. Nous sommes l’un des rares pays d’Afrique à avoir un peu moins d’un millier d’habitants par an, à cause des initiatives comme Snake-bite Kenya et l’Anti-Venom Trust”.

Les anti-venins coûtent cher

Rien qu’en Afrique, environ un demi-million de morsures de serpents nécessitent un traitement chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Beaucoup ne sont pas traités parce que les anti-venins coûtent cher ou ne sont tout simplement pas disponibles.

Le processus de production de l’anti-venin reste également complexe. Il faut plus d’un an pour traiter une morsure de serpent.

“Donc, ce que j’aimerais voir au cours des 10 à 15 prochaines années, c’est que l’anti-venin soit produit dans chaque région du monde qui a un problème, et qu’ils soient fourni gratuitement à ces personnes”, espère Royan Taylor, directeur du centre de serpent venimeux Bio-Ken.

Les chercheurs souhaiteraient que la pénurie d’antivenin en Afrique soit traitée comme une crise de santé publique. L’OMS a lancé une vaste étude sur la disponibilité, l’efficacité et de la sécurité du sérum de morsure de serpent disponible sur le continent.