Un orang-outan blessé sauvé en Indonésie

Sur l’île de Sumatra en Indonésie, les orangs-outans sont considérés comme des menaces pour les cultivateurs. Hope, une femelle orang-outan de 30 ans a fait les frais de cette terrible réalité.

Sauvée in extremis d’une mort certaine. Elle a été retrouvée dans un état critique avec son bébé d’un mois après avoir reçu 74 balles de pistolet à air comprimé, sous un jacquier dans une plantation appartenant à un villageois.

Les conservateurs ont immédiatement sauvé les animaux, mais le bébé est mort de malnutrition.

“Au début, il y avait des conflits. Les orangs-outans sont venus dans une ferme locale et ils ont été considérés comme une menace par le propriétaire de la ferme “, explique le responsable de l’agence de Conservation de l’Aceh Sapto Aji Prabowo.

Il est relativement courant que les animaux se retrouvent piégés lorsqu’ils empiètent sur les territoires des cultivateurs.

“Un habitant du coin nous a demande une indemnisation parce que la personne avait été griffée par l’orang-outan adulte. Il s’est avéré que la personne avait essayé d’emmener le bébé orang-outan”, a renchéri Sapto Aji Prabowo.

Une série d’attaques fatales contre des singes ont été imputées aux agriculteurs et aux chasseurs. Une activité qui menace les singes d’extinction. Les causes des coups de feu n’ont pour le moment pas été élucidées.

“S’agit-il d’un simple incident ou la mafia a-t-elle été impliquée ? Parce qu’il y avait clairement une tentative de voler le bébé orang-outan qui aurait pu avoir pour but de le prendre comme animal de compagnie ou de le vendre. Nous allons examiner cette affaire “, déclare le responsable de la sécurité du Conservatoire de l’Aceh Jefrizal.

La déforestation massive, et l’hostilité des hommes menacent de plus en plus la survie de ces singes. À l’heure actuelle, il ne resterait à l’état sauvage que près de 100 000 singes de cette espèce dans le monde.