Des milliers d'Agériens manifestent à Paris

La diaspora marocaine n’est pas restée en marge des manifestations qui ont lieu dans leur pays… Ils se sont rassemblés en France dimanche, Place de la république, pour dire “non” à un éventuel cinquième mandat du président Bouteflika.

Une marée humaine, composée de jeunes, de vieux et même d’enfants se s’est rassemblée sur la place de la République à l’est de Paris, scandant des rythmes appelant à la démission du président de 82 ans. Pour certains, cela relève d’un miracle .

“Ce qui se passe en Algérie n’a jamais été vu auparavant, c’est presque un miracle. Je ne peux que me réjouir et nous espérons vraiment que cela changera quelque chose pour nous et pour l’Algérie”, déclare ABDESLAM Hafs, un Algérien qui travaille dans l’informatique en France.

Bouteflika et son cercle incarnent pour beaucoup d’Algériens un régime autoritariste depuis l’indépendance en 1962 . Beaucoup de jeunes se plaignent de n’avoir connu que lui comme président, et souhaiteraient que ça change .

La France abrite plus de quatre millions de personnes d’origine algérienne, mais le gouvernement a jusqu‘à présent réagi avec prudence pour éviter d‘être accusé d’ingérence, selon les diplomates.

Bouteflika est rentré en Algérie dimanche, après avoir passé deux semaines dans un hôpital suisse pendant que les manifestations de masse contre sa candidature à l‘élection d’avril se poursuivent.

Malgré ce retour au bercail, le peuple ne change pas de ton, “Bouteflika doit dégager, 20 ans, c’est trop”, pouvait-on lire sur les pancartes.

Si le bras de fer persiste, beaucoup en Algérie craignent que cette confrontation donne lieu à des répressions de la part du gouvernement.

