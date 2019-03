RDC : des fruits de la sensibilisation de l'armée à l'endroit des groupes armés

L’est de la RDC enregistre ces derniers temps des redditions d‘éléments appartenant à des groupes armés écumant la zone. Peut-être le fruit d’une campagne de sensibilisation menée par la force publique régulière.

Ils sont sortis des buissons avec armes, bagages et munitions. Ce sont les quelque 40 éléments de la coalition Raïa Mutomboki, une milice qui dit lutter contre l’occupation des terres arables par le parc national Kahuzi-Biega (PNKB) situé entre les provinces du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et du Maniema à l’extrême est de la RDC.

Conduits par un de leurs chefs Raymond Kabishula, ces miliciens ont été accueillis mardi 5 mars par les autorités locales de la ville de Kalehe dans le Sud-Kivu. « Plus de 40 éléments Raïa Mutomboki des différents groupes armés se sont rendus mardi après plus de 30 autres qui se sont rendus le dimanche », s’est félicité Dédé Mwamba, administrateur du territoire de Kalehe.

Mais, il n’y avait pas que des éléments de Raïa Mutomboki. Il y avait aussi ceux des Maï-Maï, une milice formée par le gouvernement pendant la « Deuxième guerre du Congo » (1998-2003) pour résister à l’invasion de groupes rebelles soutenus par le Rwanda.

Un des chefs de cette milice Mulondani Byaleta a lui aussi capitulé mardi avec quatre de ses éléments, selon le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole militaire adjoint de la 33e région militaire.

Et il est fort probable que d’autres miliciens viennent grossir les rangs de ceux qui se rendent, comme l’espèrent les autorités. « Ces éléments Maï-Maï et Raïa Mutomboki viennent à pied de plusieurs groupements et pour le moment nous nous attendons à accueillir plus de 1800 venus de différents groupes armés actifs à Kalehe ».

« Reddition volontaire rassurante »

Si ces capitulations s’expliquent en partie par des dissensions ou querelles au sein de certains groupes armés (deux factions Maï-Maï se sont affrontées en novembre dernier), des médias congolais indiquent que l’armée congolaise mène ces derniers temps une campagne de sensibilisation, pour encourager les groupes armés à renoncer à la violence pour venir vivre en ville sans être inquiétés.

« Une reddition lorsqu’elle est volontaire est plus rassurante que celle qu’on obtient après un des combats sanglants. L’armée et les milices sont en train de le comprendre », explique un habitant de Goma, capitale du Nord-Kivu.

Mais, difficile de persuader tous les groupes armés du bien-fondé de la paix, car d’autres miliciens continuent de semer la terreur à l’est de la RDC, ainsi qu’en témoigne l’attaque qui a tué mardi deux soldats dans la ville de Butembo.

