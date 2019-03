RDC : trois morts dont deux soldats dans un affrontement avec une milice à Butembo (autorités)

Trois morts, c’est le bilan des combats qui se sont déroulés mardi entre des miliciens Maï-Maï à Butembo, à l’est de la RDC, rapportent les sources militaires.

L’armée de RDC en deuil. Les FARDC ont perdu deux de leurs éléments ce mardi 5 mars à Butembo dans la province du Nord-Kivu à l’est.

Très tôt, ce matin, des éléments de la milice Maï-Maï ont fait irruption dans la ville. C’est ainsi qu’ils ont attaqué une position des FARDC.

Mais, bien que prise de cours par cette attaque-surprise, l’armée ne s’est pas laissée faire et a riposté. Les combats ont coûté la vie à deux militaires. Un assaillant a été neutralisé, ainsi que reconnaissent les autorités locales.

« On a attaqué une position de nos FARDC à la limite entre la ville de Butembo et le territoire de Beni. Il y a eu un Mai-Mai et deux éléments FARDC tués. Deux blessés ont été enregistrés aussi, dont un du côté des Mai-Mai et un autre du côté des FARDC », a confié à des médias locaux, Sylvain Kanyamanda, maire de Butembo. Version confirmée par le haut commandement militaire de Butembo dans un tweet.

Le camp militaire de Kitakandya (quartier Kyaghala/Butembo) a été attaqué à l'aube par des Mai Mai. 1 assaillant a été tué et 2 FARDC sont tombés au champs d'honneur. 1 Maï Maï a été blessé ainsi qu'1 FARDC. Situation sous contrôle. La circulation reste bloquée par sécurité. #RDC pic.twitter.com/JJtrnGWMJK — Forces Armées de la RDC ongo ?? (@FARDC_) 5 mars 2019

Ce n’est pas la première attaque du genre perpétrée par les Maï-Maï contre les positions des FARDC dans la ville de Butembo. En octobre dernier, deux soldats ont perdu la vie du fait des combats contre le groupe armé.

Créée à la fin des années 1990 pendant la « Deuxième guerre du Congo » afin de résister aux troupes rwandaises qui appuyaient la rébellion du RCD contre le régime de Laurent Désiré Kabila, la milice Maï-Maï fait partie des groupes armés qui sèment la désolation à l’est du géant d’Afrique centrale.

Pendant la campagne électorale, le président Tshisekedi comme beaucoup d’autres candidats à la présidentielle du 30 décembre, avait promis de mettre fin à ces groupes armés.