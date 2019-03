Violence faite aux femmes : une vidéo suscite la colère d'un ministre sud-africain

Nathi Mthethwa très fâché. Le ministre sud-africain dénonce les violences subies par la star de la musique Babes Wodumo de la part d’un autre musicien, Mampintsha.

Au commencement, une vidéo. Le document publié sur Instagram montre le musicien Mampintsha en train de brutaliser Babes Wodumo. Bien que retirée, la vidéo a suscité indignation et colère dans toute l’Afrique du Sud. Y compris au niveau des autorités, parmi lesquelles la ministre de la Culture et des Arts.

« Nous sommes absolument horrifiés par les actions du musicien Mapmpintsha, parce que dans une vidéo, il abuse brutalement de l’artiste de renommée internationale Babes Wodumo », a écrit Nathi Mthethwa dans une déclaration rendue publique lundi.

Pour le ministre Mthethwa, tous les Sud-Africains devraient s’impliquer à la lutte contre les violences sexistes. « Le gouvernement ne ​​tolérera jamais la violence sexiste. Nous appelons tous les Sud-Africains à isoler les coupables et à combattre et vaincre la violence sexiste avec le même zèle que lorsque nous avons combattu le racisme », a renchéri le ministre.