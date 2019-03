LDC CAF : Ismaily premier éliminé

Dans Football Planet cette semaine, la Ligue Africaine des Champions et la très belle opération du CS Constantine qui élimine Ismaily, à l’issue d’un match ébouriffant match retard comptant pour la 4ème journée. Des Algériens renversants qui sont allés chercher la victoire aux forceps pour reprendre la première place du groupe au TP Mazembe et se rapprocher de la qualification en quarts de finale. Ils ne sont désormais plus qu‘à un point du bonheur.

En Coupe de la CAF, la phase retour a démarré dimanche. Une superbe quatrième journée marquée par notamment par les déboires du champion en titre, le Raja de Casablanca. Le club marocain, qui attend toujours sa première victoire dans ce tournoi, n’a pu faire mieux qu’un match nul sur le terrain de la RS Berkane. Les Vert et blancs restent confinés à la dernière place du groupe A au moment où Otôho d’Oyo se relance et reprend la deuxième place. Ce bond des Congolais reste le symbole d’une journée renversante qui plonge cette Coupe de la CAF dans un suspense irrespirable.

Et puis Football Planet ouvre cette semaine une fenêtre sur le football ougandais qui façonne son avenir. Le pays vise la qualification à la Coupe du Monde 2026 et mise sur les jeunes. Un projet porté notamment par l’euphorie de la CAN 2019. Retrouvez dans cette émission un reportage et les confidences du sélectionneur national Sébastien Desabre qui évoque le rendez-vous égyptien.