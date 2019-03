Gabon : decès d'un footballeur en plein match, sur les réseaux sociaux des messages d'hommage

Le football gabonais est en deuil. Herman Tsinga, attaquant d’Akanda FC, club de première division du championnat gabonais a rendu l’âme ce week-end au cours de la rencontre qui opposait son équipe au Missile FC à Libreville.

Le joueur de 23 ans s’est effondré à la 23e minute après un duel aérien à l’occasion de la deuxième journée du championnat alors même que son équipe menait la rencontre par un score de 1-0. Herman Tsinga est mort par la suite au cours de son transfert d’urgence au CHU d’Owendo, proche du stade.

Tout le laxisme et la cacophonie des secours durant la prise en charge de Herman Tsinga. Qui rendra l’âme lors de son transfert à l’hôpital. Mêmes causses mêmes effets! ???? Cc PatrickJuillard lasteven04 pic.twitter.com/QQxPocH3D4

Selon L’Union, le quotidien national, aucune des deux ambulances sur les lieux ne possédaient le défibrillateur ou le masque à oxygène nécessaire “pour sauver la vie du joueur”. Sur les réseaux sociaux, ses coéquipiers et le monde du sport rendent hommage au dossard N°10 du club Akanda FC à travers de nombreux messages.

Herman Tsinga, on pense a toi, et on pense fort a ta famille. Soutien ? #Gabon